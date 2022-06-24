Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi

Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi

SİVAS - Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi.

Sivas'ta küçük bir atölyede Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine çalışan Emre Açıl, internet üzerinden yaptığı araştırmalarla Naht sanatına gönül verdi. Çocuk yaşlarda babasının Sivas'a özgün ağızlık ve çubukçuluk mesleğinden etkilenen Açıl, ahşap sanatında kendini geliştirmeye karar verdi. Yaklaşık 10 senedir Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine çalışan Açıl, yapımı sabır ve zaman isteyen sanatı özveriyle yapmaya devam ediyor. Fiyatlarının boyut ve işçiliğine göre değişkenlik gösterdiği eserler 200 lira ve 10 bin lira arasında Türkiye'nin dört bir tarafından alıcı buluyor. Açıl, ahşap üzerinde çalışmanın insana farklı duygular yüklediğini ve insanı geçmiş anılarına götürdüğünü ifade edip bu sanatla sabretmeyi öğrendiğini dile getirdi.

"Küçük parçalarda işçilikler artıyor"

Emre Açıl, yaptığı eserlerin ebat ve boyutuna göre işçiliğinin değiştiğini belirterek, "Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine bu işi yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Baba mesleğimiz Sivas ağızlık ve çubukçuluk üzerine ama ben internet üzerinde yaptığım araştırmalarla kendi el yeteneklerimle Allah'ın verdiği bir lütufla bu işi de yapmaya başladım. Yaptığımız eserleri genelde internet üzerinden büyükşehirlere satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde müşterilerimiz oluyor. İşçilikler ebadına ve boyutuna göre değişiyor. En küçük parçalarda işçilikler daha çok artıyor. Büyük işçiliklerde gözle görülür ölçekli parçalar olduğu için daha kolay yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

"En büyük silah sabırdır"

Açıl, bu işle uğraştıkça geçmiş anlara gittiğini söyleyerek, "Bu eserleri yapmak işçilik ve boyutuna göre 10 gün ve 4 ay arasında zaman alıyor. Günümüzde maliyetler arttığı için 200 liradan 10 bin liraya kadar fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Müslümanın en büyük silahı sabırdır, biz bu işi yaparak sabrımızı daha çok ileriye götürmeye çalıştık. Ağaç insana duygu veriyor. Ahşap üzerine ayetleri yazmak, işlemek işin daha çok içine çekiyor. Büyüklerimiz insan anıları ve yaşanmışlıklarıyla büyür derler. Bu işle uğraştıkça eski çocukluk anılarım bu işe nasıl başladığım ve işlediğim ağacın nasıl sırlardan geçtiği aklıma geliyor" ifadelerini kullandı.