Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi

24.06.2022 11:26

Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi.

Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi

Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi

SİVAS - Sivas'ta Ahşap yakma ve Naht sanatı yapan Emre Açıl, ahşap üzerine işlediği ayetlerle sabır etmeyi öğrendiğini söyledi.

Sivas'ta küçük bir atölyede Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine çalışan Emre Açıl, internet üzerinden yaptığı araştırmalarla Naht sanatına gönül verdi. Çocuk yaşlarda babasının Sivas'a özgün ağızlık ve çubukçuluk mesleğinden etkilenen Açıl, ahşap sanatında kendini geliştirmeye karar verdi. Yaklaşık 10 senedir Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine çalışan Açıl, yapımı sabır ve zaman isteyen sanatı özveriyle yapmaya devam ediyor. Fiyatlarının boyut ve işçiliğine göre değişkenlik gösterdiği eserler 200 lira ve 10 bin lira arasında Türkiye'nin dört bir tarafından alıcı buluyor. Açıl, ahşap üzerinde çalışmanın insana farklı duygular yüklediğini ve insanı geçmiş anılarına götürdüğünü ifade edip bu sanatla sabretmeyi öğrendiğini dile getirdi.

"Küçük parçalarda işçilikler artıyor"

Emre Açıl, yaptığı eserlerin ebat ve boyutuna göre işçiliğinin değiştiğini belirterek, "Ahşap yakma ve Naht sanatı üzerine bu işi yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Baba mesleğimiz Sivas ağızlık ve çubukçuluk üzerine ama ben internet üzerinde yaptığım araştırmalarla kendi el yeteneklerimle Allah'ın verdiği bir lütufla bu işi de yapmaya başladım. Yaptığımız eserleri genelde internet üzerinden büyükşehirlere satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde müşterilerimiz oluyor. İşçilikler ebadına ve boyutuna göre değişiyor. En küçük parçalarda işçilikler daha çok artıyor. Büyük işçiliklerde gözle görülür ölçekli parçalar olduğu için daha kolay yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

"En büyük silah sabırdır"

Açıl, bu işle uğraştıkça geçmiş anlara gittiğini söyleyerek, "Bu eserleri yapmak işçilik ve boyutuna göre 10 gün ve 4 ay arasında zaman alıyor. Günümüzde maliyetler arttığı için 200 liradan 10 bin liraya kadar fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Müslümanın en büyük silahı sabırdır, biz bu işi yaparak sabrımızı daha çok ileriye götürmeye çalıştık. Ağaç insana duygu veriyor. Ahşap üzerine ayetleri yazmak, işlemek işin daha çok içine çekiyor. Büyüklerimiz insan anıları ve yaşanmışlıklarıyla büyür derler. Bu işle uğraştıkça eski çocukluk anılarım bu işe nasıl başladığım ve işlediğim ağacın nasıl sırlardan geçtiği aklıma geliyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı Son dakika haberleri: Hastane yolunda ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi Son dakika haberleri: Hastane yolunda ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
Kaynak: İHA

Çocuk, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
11:19 Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu
11:13 Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Başarılı MİT operasyonu! "Raperin" kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü
11:09 Bomba transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş, Süper Lig devine gidiyor
11:08 Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş
10:38 Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır
10:37 Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
10:23 Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 11:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement