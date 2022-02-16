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Sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesi sergiyle anlatılacak - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesi sergiyle anlatılacak

16.02.2022 13:41
Sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesi sergiyle anlatılacak

Kovid-19 küresel salgınında sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelelerini ve karşılaştıkları riskleri gözler önüne seren "Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" isimli sergi, 17 Şubat 2022 tarihinde CerModern'de açılıyor.

Kovid-19 küresel salgınında sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelelerini ve karşılaştıkları riskleri gözler önüne seren "Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" isimli sergi, 17 Şubat 2022 tarihinde CerModern'de açılıyor.

Fotoğrafçılar Nejla Can Güler, Tuğba Beşel ve Şengül Bekmez tarafından salgın süresince sağlık çalışanlarının hizmet sırasında yaşadıklarını ortaya koyan "Yaşatmak Uğruna" projesi, 17 Şubat'ta Ankara CerModern'de sergilenecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 1 YIL BOYUNCA YAKINDAN İZLENDİ

Editörlüğünü Dora Günel'in üstlendiği "Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" başlıklı proje, özellikle Kovid-19 ünitelerinde görev alan sağlık çalışanlarına odaklanıyor. Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumlarında gerçekleştirilen projenin ana karakterlerini doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar, gassallar, şoförler, temizlik görevlileri gibi virüsle birebir mücadele edenler ile salgının yayılmasını önlemeye çalışan filyasyon ekipleri oluşturuyor.

Fotoğrafçılar Nejla Can Güler, Tuğba Beşel ve Şengül Bekmez, salgının etkilerine sürekli maruz kalan sağlık çalışanlarını bir yıl boyunca yakından izlediler, onların çabalarını fotoğrafladılar, ses kayıtları yaptılar, video çektiler, foto-röportajlar ürettiler. "Yaşatmak Uğruna" sergisi tüm bu ürünlerden oluşturulan bir derlemeyle bu zorlu dönemde yaşananları kayıt altına alarak farkındalık yaratacak ve geleceğe not düşürecek bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Sergi 27 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.


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Sağlık Bakanlığı, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesi sergiyle anlatılacak - Son Dakika


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