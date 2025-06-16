Samandağ'da Sinema Günleri Başladı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen 'Sinema Günleri' etkinliğinde Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Samandağ Belediyesi tarafından ilçede kültürel etkinlikler kapsamında hayata geçirilen Sinema Günleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sinema Günleri etkinliğinin açılış gecesinde sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdiği ezgilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Açık hava gösterimleriyle vatandaşları sinema ile buluşturmayı amaçlayan etkinlik, bir hafta boyunca farklı filmlerle devam edecek.

Samandağ'da ilk defa bir sinema günleri etkinliğinin organize edildiğini aktaran Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Özellikle de bunun açık havada gerçekleşecek olması, etkinliğe ayrı bir anlam katıyor. Bir hafta boyunca altı Yeşilçam filmi gösterilecek ve iki konserle desteklenecek bir organizasyon olacak. Bu etkinliği, Samandağ'ın geleneksel dokusuyla birleştirerek sanat ve kültürü ilçenin tüm sokaklarına taşımak istiyoruz. Bu da bizim ilk adımımız olacak. Depremin ardından ve bölgede devam eden savaşların gölgesinde halkımız karanlık bir dönemden geçiyor. Biz ise bu karanlığı sanatla birlikte aydınlatmak ve halkımızın ruhunu iyileştirmek için gereken tüm adımları atıyoruz. Sanatın aydınlatıcı ve iyileştirici gücünü kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber: Kamera: -Alican GÜMÜŞ-HATAY