Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti

14.05.2022 14:32

Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle açık hava konserinde Viranşehirlilerle buluşan sanatçı Selçuk Balcı, en güzel şarkılarını alanı dolduran binlerce vatandaş için seslendirdi.

Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle açık hava konserinde Viranşehirlilerle buluşan sanatçı Selçuk Balcı, en güzel şarkılarını alanı dolduran binlerce vatandaş için seslendirdi.

Sıra geceleri ile özdeşleşen Şanlıurfa'da bu kez Karadeniz rüzgarı esti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Viranşehir'de düzenlenen konserde sanatçı Selçuk Balcı, alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Kültür ve sanat organizasyonlarıyla Şanlıurfa'nın her ilçesinde etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında Selçuk Balcı'yı Viranşehirlilerle buluşturdu. Şölen havasında geçen yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden güzel şarkı ve türkülerini seslendiren sanatçı Balcı'ya vatandaşlar da eşlik etti. Hareketli şarkılar ise konser alanını adeta inletti. Bazı vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde halay çekti. Balcı, Karadeniz'in sevilen ezgilerinin yanı sıra Şanlıurfa'ya özgü türküleri de seslendirerek konseri izleyenlerden tam not aldı. Sanatçının şarkılarına cep telefonun ışıklarıyla destek veren vatandaşlar ise görsel bir şölen oluşturdu.

Konserin sonunda sahneye çıkan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci konserin Viranşehir'de yapılmasını sağlayan Beyazgül'e destekleri için teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti
Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti
Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti
Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti

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Selçuk Balcı, Karadeniz, Şanlıurfa, Balcı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika


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