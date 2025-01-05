Şanlıurfa'dan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'dan Depremzede Çocuklara Destek

Şanlıurfa\'dan Depremzede Çocuklara Destek

Şanlıurfa Belediyesi, Adıyaman'da depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için sıra gecesi düzenledi.

05.01.2025 12:46
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde Adıyaman'da ebeveynlerini kaybederek akrabaları tarafından bakılan çocuklar ve onlara bakan yakınları için sıra gecesi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar ve onlara kucak açan akrabaları onuruna Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde program düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici'nin de katıldığı programda, Kültür ve Turizm Dairesine bağlı Urfa Ahengi Müzik Topluluğu türküleri seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gülpınar, bir birine komşu olan iki şehrin kardeş şehir olduğunu belirtti.

Şanlıurfa için güzel projelerinin olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bize düşen ise sizlerin acılarınıza ortak olup yanınızda olmaktır. Bundan sonra da kıyamete kadar dostluğumuz ve kardeşliğimiz devam edecek. İnşallah bundan sonra biz de en yakın zamanda Adıyaman'a geleceğiz. Sude kardeşimizin 19 Ocak'ta doğum günüymüş. İnşallah kardeşimizin doğum gününü Adıyaman'da kutlayacağız. Biz her zaman yardıma hazırız, burada her zaman bir kardeşiniz, bir evladınız var. Bizim için Şanlıurfa ile Adıyaman'ın hiçbir farkı yoktur."

Bilici ise Adıyaman'da Şanlıurfa'ya karşı büyük bir teşekkür ve minnet duygularının olduğunu ifade ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzede Sudenaz Yılmaz da Şanlıurfa ile Adıyaman'ın kardeşliğinin pekiştiğini aktararak, 19 Ocak'taki doğum gününe gelecek olan Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.

Adıyaman'da depremden 5 gün sonra enkaz altından çıkarılan ve ailesinden 5 kişiyi kaybeden Bayram Kahraman ise Şanlıurfa halkının depremde yanlarında olduğunu dile getirdi.

Kahraman, böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı Gülpınar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'dan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika

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