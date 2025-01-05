Sarıkamış şehitleri Manisa'da anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sarıkamış şehitleri Manisa'da anıldı

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Sarıkamış şehitleri Manisa'da anıldı Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce Mehmetçik dualar ve karanfillerle anıldı Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce Mehmetçik Sarıkamış-Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı önünde düzenlenen...

05.01.2025 12:11  Güncelleme: 12:29
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Sarıkamış şehitleri Manisa'da anıldı

Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce Mehmetçik dualar ve karanfillerle anıldı

MANİSA - Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce Mehmetçik Sarıkamış-Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı önünde düzenlenen törende dualar ve karanfillerle anıldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu vatanın bir karış toprağı için binlerce Mehmetçiğin donarak can verdiği, bir milletin var olma mücadelesinin simgesi haline gelen o şanlı direnişi yüreğimizde hissetmek için bugün burada hep birlikteyiz." dedi.

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesinde bulunan Sarıkamış'ta hayatını kaybeden on binlerce şehit, Manisa'da düzenlenen törenle anıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Yürüyüş Parkında bulunan Sarıkamış-Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı önünde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Gelen Başkan Yardımcısı Günay Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından anıta çelenk sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Gelen Başkan Yardımcısı Günay Pehlivan, "Bugün burada tarihin en acı ama bir o kadar da kahramanlıklarla dolu sayfalarından birini anmak için toplanmış bulunuyoruz. 22 Aralık 1914-5 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış'ta, vatan toprağını savunmak ve bağımsızlığımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Sarıkamış Harekatı, Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakarlığının, bağımsızlık tutkusunun bir nişanesi olarak tarihimize kavuşmuştur. O günlerde soğuk ve zorlu doğa şartlarına karşı verilen mücadelede on binlerce kahraman askerimiz 'Vatan sağ olsun' diyerek şehadet şerbetini içmiştir. Bu kahramanlar arasında 224 Manisalı hemşehrimizin bulunması bizle için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz bir hüzündür. Bugün onların fedakarlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyor, geleceğimizi inşa ediyoruz. Sarıkamış sadece bir muhabere değil aynı zamanda bir dayanışmanın, azmin ve inancın simgesidir. O kahramanlarımız bizlere vatan sevgisinin ne kadar kutsal olduğunu öğretti. Bize düşen görev ise onların emanetine sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi inşa etmektir." dedi.

Pehlivan'ın konuşmasının ardından Spilos Dağcılık ve Trekking Kulübü üyelerinden Ayfer Kurt Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiiri okudu.

"Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın"

Törende kısa bir konuşma yaparak programı düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, "Bizim dünya görüşümüzde bir felsefe vardır, unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın. Şehitlerimiz de yaşıyor. Hatıraları önünde saygılıyla bir kez daha eğiliyorum." şeklinde konuştu.

"Türk tarihine kazınmış en acı destanlardan biri"

Sarıkamış Destanının Türk tarihine kazınmış en acı olaylardan biri olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise şunları söyledi: "Bugün burada Türk milleti tarihine kazınmış en acı destanlardan biri olan Sarıkamış Harekatının kahramanlarını anmak için toplandık. Bu toprakların her karışında emanet edilen bir canın, bir hikayenin ve bir fedakarlığın izi vardır. Bu vatanın bir karış toprağı için binlerce Mehmetçiğin donarak can verdiği, bir milletin var olma mücadelesinin simgesi haline gelen o şanlı direnişi yüreğimizde hissetmek için bugün burada hep birlikteyiz. Sarıkamış, vatan için donarak, can veren kahramanların destanıdır. Bu destan ne yazık ki imkansızlıklarla ve şehadetle yazılmıştır. 22 Aralık 1914'te başlayan ve binlerce kahraman vatan evladımızın karakışa, açlığa ve zorluğa rağmen gözünü kırpmadan vatan için can verdiği o büyük mücadeleyi asla unutmayacağız. Sarıkamış, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı o muazzam mücadelenin habercisidir. Sarıkamış sadece bir cephe değildir. Sarıkamış bu milletin vatan sevgisinin, inancının ve dayanışmasının bir sembolüdür. Bu direniş sadece geçmişin bir destanı değil, geleceğin yol haritasıdır. Bugün de aynı ruh ve sarsılmaz inancımızla mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Unutmayalım ki vatan sadece bir kuşağın mirası değildir. Tüm kuşakların omuzlarında taşıdığı sorumluluktur ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti Sarıkamış'ın şehit evlatlarına duyduğumuz saygıyla daha da yüceltmek için çalışmaktayız ve her zaman için çalışacağız."

Yusuf Kocademir hocanın yaptırdığı duanın ardından Sarıkamış-Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtına 224 Manisalı şehidin anısına 224 karanfilin sunulması ile anıttaki tören sona erdi.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Gelen Başkan Yardımcısı Günay Pehlivan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, gaziler, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sarıkamış, Manisa, Son Dakika

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