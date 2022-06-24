Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'nın dansçıları, Esenyurt'tan barış güvercini uçurdu

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı. Dünya kültürlerini bir araya getiren festivalin ilk gününde, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'yı temsil eden dansçılar sahneye çıkarak birlikte barış güvercini uçurdu.

Esenyurt'ta ilk defa yapılan uluslararası festival, buluşma ve yürüyüş kortejiyle başladı. İlçe sakinlerini selamlayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşları görkemli festivale davet etti. Ülkelerinin kültürlerini temsil eden misafir gruplar, ilçenin parkları ve toplu konut bahçelerinde yaptıkları gösterilerin ardından yürüyüş korteji ile Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu etkinlik alanına geçti. Yüzlerce kişiden oluşan kortej, Esenyurt Belediyesi'nin barış ve kardeşlik sahnesinde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İBB bando ekibi kısa bir konser verdi. 16 ülkenin katıldığı festival coşkusuna siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra binlerce Esenyurtlu ortak oldu.

Ukrayna ve Rusya, birlikte barış güvercini uçurdu

16 ülkeden gelen dans ve gösteri grupları açılış seremonisinde sahneye birlikte çıkarak birlik, beraberlik ve dostluk mesajı verdi. Ülkelerini temsil eden kültür elçileri ile sahnede bir araya gelen Başkan Bozkurt, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan gelen dansçılarla birlikte barış güvercini uçurdu. Esenyurtlular ise o sırada "Savaşa hayır!" sloganlarıyla barış ve kardeşlik mesajı verdi.

"Konforumuzu arttırmak istiyorsak daha fazla çalışmalıyız"

Sahnede festivalin açılış konuşmasını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bizim hayallerimiz vardı o nedenle Esenyurt'ta aday olduk. Çünkü biz Esenyut'un umudun şehri olduğunu biliyorduk. Bu ilçeyi oluşturan vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'nin değişik bölgelerinden. Yeniden hayata tutunmak, bir şeyler yapmak, kendilerini ifade etmek için buraya göçmüşlerdi. Fakat geçmiş yıllarda bu çok fark edilmedi. Birçok değişik kültürden insanın yaşadığı bir kent Esenyurt. Aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinden gelen farklı insanın yaşadığı bir kent. 100 değişik dil konuşuluyor Esenyurt'ta. Birçoklarına göre bu büyük bir problem ama bizim için büyük bir zenginlik. Biz bu zenginliğin festivallere dönüştürülmesinden yanayız. Karşımızdakini kendimize benzetmeden bu dünyada barış, kardeşlik ile yaşamak zorundayız. Hırslarımızı kontrol etmeliyiz. Eğer yaşam konforumuzu arttırmak istiyorsak daha fazla çalışmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Ancak böylelikle dünyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşarız. Bundan sonra Esenyurt; kültür, sanat, iyilik, güzellik, sevgi, hoşgörü ve üretimle ile anılacak. Zaten dünyanın önemli şehirlerinden birisi. Özellikle kültürel birikim açısından. Ama ekonomik boyut olaraktan da Türkiye'nin gayri safi milli yüzde 6'sını oluşturan bir kent. Dolayısıyla hep güzelle, güzelliklerde anacağız. Kendini ifade etmek isteyen herkesi destekleyeceğiz ve önünü açacağız" dedi

Gösteri alanı tıka basa doldu

Festival açılış seremonisinin ardından sahneye ilk çıkan ekip, Türkiye'yi temsilen Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu oldu. Anadolu'nun birçok yöresine ait oyunları oynayan topluluk, izleyicilerden büyük alkış topladı. Daha sonra sahne alan dansçı misafir gruplar, yöresel kıyafetleri ve danslarıyla ülkelerinin kültürlerini yansıtma fırsatı yakaladı. Gösterileri ilgiyle izleyen Esenyurtlular, amfi tiyatroyu tıka basa doldurdu. İlk günün finalinde uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri ve Anadolu Ateşi'nin özel dans gösterisi, izleyenleri büyüledi. Gösterinin ardından ilk günkü program vatandaşların coşkulu alkışlarıyla tamamlandı.