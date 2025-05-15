Sıcak Büfe Filmi Gösterimde - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sıcak Büfe Filmi Gösterimde

Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın başrolünde olduğu 'Sıcak Büfe' komedi filmi gösterime girdi.

15.05.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedi filmi 'Sıcak Büfe' sinemaseverlerle buluşuyor

İSTANBUL - Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı komedi filmi 'Sıcak Büfe' seyirciyle buluşuyor. Azerbaycan'da bugün gösterime giren film, Türkiye'de 16 Mayıs'ta, Avrupa'da 22 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak.

Sinemaseverlere bol bol kahkaha vaat eden D Media imzalı 'Sıcak Büfe' için beklenen gün geldi. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı komedi bombardımanı seyirciyle buluştu. Filmin vizyon öncesi ilk gösterimi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Kahkahaların havada uçuştuğu etkinliğe, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, D Media adına filmin yapımcısı Kanal D Drama Direktörü Gökhan Yıldız ile filmin oyuncuları Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Esra Kızıldoğan ve Orhan Aydın katıldı. Ev sahipliğini Soho House İstanbul'un yaptığı özel gösterime basın mensupları ve sosyal medyanın popüler isimleri yoğun ilgi gösterdi. Sıcak Büfe'nin başrol oyuncusu Orkuncan İzan'ı, Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ndeki rol arkadaşı, İzzet karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel de yalnız bırakmadı.

"Muhteşem bir kadro"

Filmde Cihangir karakterine hayat veren usta komedyen Hakan Yılmaz, davetin en heyecanlı ismiydi. Filmi ilk kez izlediğini belirten başarılı oyuncu, "Ben de sizlerle beraber izledim. Muhteşem bir kadroyla ve D Media ile birlikte bu filmi hayata geçirdik. Çok mutluyum, yolu açık olsun" sözleriyle duygularını ifade etti.

"Filme ben kefilim"

Sıcak Büfe'de Hakan karakterini canlandıran Orkuncan İzan, filmle ilgili iddialı konuştu: "Bütün süreç başından sonuna kadar bizim için çok keyifli geçti. Filmimiz artık seyirciye emanet. Umarım onlar da bizim kadar keyif alacaklardır. Çok eğleneceklerine ben kefilim."

'Sıcak Büfe' lezzetleri ikram edildi

Kahkahaların havada uçuştuğu komedi darbesi Sıcak Büfe özel gösteriminde filmin konseptine uygun bir atmosfer oluşturuldu. Filmin en eğlenceli kesitlerinden oluşan yarım saatlik izleme öncesi davetlilere Sıcak Büfe lezzetleri ikram edildi.

Kahkaha soslu bir suç hikayesi

Sinemaseverlere macera ve kahkaha dolu dakikalar vaat eden komedi darbesi Sıcak Büfe'nin konusu şöyle: Cihangir ve Hakan isimli iki kardeş büfecilik yapar, bir yandan da ticari borçlarını ödemeye çalışır. Her gün büfeye uğrayan müşterilerinden biri, yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. O mafya temsilcisi büfenin arka deposunda "ölüverince" iki kardeş cesedi denize atıp çantadaki paraya el koyarlar. O andan itibaren Cihangir ve Hakan kendilerini ve ailelerini komik bir o kadar da gerilimli olayların içinde bulur.

Komedinin sevilen yüzleri

D Media imzalı 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'a başrollerde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. Senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül'ün birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

Azerbaycan'da bugün gösterime giren 'Sıcak Büfe', Türkiye'de 16 Mayıs'ta, Avrupa'da 22 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hakan Yılmaz, Azerbaycan, Etkinlik, Türkiye, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sıcak Büfe Filmi Gösterimde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:40
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:53:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak Büfe Filmi Gösterimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.