Sındırgı'da 1000 Çocuk İftar Yaptı

Sındırgı'da yaklaşık bin çocuk iftar yaptı

Bin çocuk iftarda bir araya geldi

BALIKESİR - Sındırgı'da, hayırseverlerin işbirliğiyle bu yıl 15.'si düzenlenen Çocuk İftarı etkinlikte yaklaşık bin çocuk bir araya gelerek hep birlikte iftar yaptı. Ramazan ayının anlam ve önemini çocuklara aşılamak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

İftar programına, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay ve eşi, Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rahmi Yörük, İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şube Başkanı Mustafa Öztürk, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Kaymakam Özay, iftar öncesi yaptığı konuşmasında, Ramazan'ın sadece oruç tutma değil, aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve birlikteliğin önemini vurguladı. Çocuklara yönelik etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve gelecek nesillerin Ramazan kültürünü en iyi şekilde öğrenmesi açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşen iftar, Sındırgı'nın sosyal hayatına önemli bir renk kattı. Etkinlik, çocukların Ramazan bilincini erken yaşlardan itibaren edinmeleri amacıyla özel olarak tasarlandı. Ramazan'ın manevi havasını çocuklarla birlikte yaşamak ve onlara bu kutsal ayın anlamını öğretmek için bir araya gelen tüm katılımcılar, etkinliğin sonunda mutlu bir şekilde ayrıldı.

İftar sofralarında, çocuklar hem geleneksel Ramazan yemeklerinden tattılar hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkardılar. Katılımcıların, birbirleriyle olan dayanışma ve paylaşma ruhu, etkinliğe katılan herkesin gönlünde iz bıraktı.

Sındırgı'da her yıl düzenli olarak yapılan bu etkinlik, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanarak, Ramazan kültürünün yayılması ve çocuklar arasında sosyal sorumluluk bilincinin artması amaçlanıyor. Vakıflar bölge müdürlüğü de çocuklara salep ikramında bulundu.