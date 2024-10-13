Sinema Festivali'nde Telif Hakkı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sinema Festivali'nde Telif Hakkı Kararı

Antalya'da festivaldeki tüm film sahiplerine telif hakkı ödenecek, ödüller öğrencilere verildi.

13.10.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)'TÜM FİLMLERİN TELİF HAKKINI ÖDEYECEĞİZ'

Başkan Böcek, 15 yaşında kazandığı ikramiyeyle aldığı bir sinema makinesiyle okul yıllarında Antalya'nın farklı yerlerinde film oynattığını ve kentin bir sinema kenti olması için üzerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceğini de söyledi. Böcek, belediye olarak aldıkları bir kararı da açıkladı. Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk kez gerçekleşen ve sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz."

Böcek konuşmasının sonunda festivalin 62'ncisinin 7- 16 Kasım 2025'te düzenleneceğini söyledi.

İLK ÖDÜLLER ÖĞRENCİLERE

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde jüri özel ödülü Kastamonu Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden Döngü filmiyle yönetmen Ramazan Yakut'a verildi. Yakut, uzun süre heyecandan konuşamadı ve çok heyecanlı olduğunu ödüle layık görülmesinden dolayı da teşekkür etti.

En İyi Öğrenci Filmi ödülünü ise Maltepe Üniversitesi'nden Sistem isimli filmiyle Yönetmen Aldulhalim Erez'e verildi. Erez, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ödülü almak benim için çok önemli. Bizim ilk ödülümüz ve bu ödülü ekibim adına alıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Antalya, Sinema, Kültür, Eğitim, Sanat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinema Festivali'nde Telif Hakkı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 İstanbul’da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sinema Festivali'nde Telif Hakkı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.