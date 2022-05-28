Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi - Son Dakika
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Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi

28.05.2022 11:03
Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından "Türkülerle Yaşamak" konseri düzenlendi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından "Türkülerle Yaşamak" konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi yardımcısı Fikret Ayyıldız yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kerkük yöresinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.

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Kaynak: AA

Türk Halk Müziği, gençlik, Turizm, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Türk halk müziği korosu konser verdi - Son Dakika


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