Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Siverek\'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

İyilik Haritası Derneği, Siverek'te 120 öğrenciye mont ve bot dağıttı.

20.11.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İyilik Haritası Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği ile İyilik Haritası Derneği üyeleri, kırsaldaki okulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye getirdikleri mont ve botları teslim etti.

Program kapsamında Üstüntaş ilk ve ortaokuluna giden dernek üyeleri, öğrencilere mont ve bot dağıttı.

Dernek yöneticisi Vedat Salihoğlu, AA muhabirine, farklı bölgelerde de yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kendilerine ulaşan bir öğretmenin talebiyle geldiklerini belirten Salihoğlu, "Okulundaki öğrencilerin mont ve bota ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizde bunun üzerine öğretmenimizle iletişime geçerek okuluna gelip malzemeleri ve çeşitli hediyeleri teslim ettik. Sadece Siverek'te değil, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Elimizden geleni gayreti göstereceğiz. Çocuklarımızın gözlerinde ışıltıyı görünce mutlu oluyoruz." dedi.

Okulun sınıf öğretmeni Meltem Çetinkaya ise derneğe sosyal medya aracılığıyla ulaştığını dile getirerek, "Yardım aktivitelerini görünce bende öğrencilerim için başvuruda bulundum. Sağ olsunlar bizi kırmayıp bugün geldiler. Öğrencilerime mont ve bot yardımında bulundular. İyilik Haritası Derneği üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Selahattin Ayata da dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Türkiye, Siverek, İyilik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.