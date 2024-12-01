Siyahlı Kadın Nevşehir'de

Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyununu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluşacak.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında her ay halka açık gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, 3-5 Aralık'ta 3 gün sahne alarak tiyatroseverlerle buluşacak.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan Ayşe Hacımirzaoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Mesut Turan'ın yönettiği "Siyahlı Kadın" oyununda, Erdinç Doğan, Gökse Yurtsal, Nazlı Özdemir ve Fikriye Musluoğlu rol alacak.

İki perdelik oyun 2 saat 15 dakika sürecek.