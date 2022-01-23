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Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi - Son Dakika

Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

23.01.2022 21:33

Son dakika haberleri: Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği programı kapsamında düzenlenen geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü.

Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği programı kapsamında düzenlenen geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü. Burhaniye Deve Güreşi Arenasını dolduran Yaklaşık 10 bin kişi, Ege ve Marmara Bölgelerinin değişik il ve ilçelerinden gelen 180 devenin güreşini izledi. Soğuk havaya rağmen arenayı dolduran meraklılar büyük heyecan yaşadı. Havanın soğuk olma sının güreşlerdeki kaliteyi artırdığını kaydedilirken, şampiyon develerin sahiplerine kupaları verildi. Güreşleri Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Meclis Üyesi Birol Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş da izledi. Dereceye giren develerin sahiplerinin kupaları, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Birol Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş tarafından verildi. Güreşlerin devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "İkinci günde geleneksel deve güreşlerimiz var. Bu deve güreşleri yıllardan beri devam ediyor. Ama, 17 yıldan beri de festivalin içerisinde yapılıyor. Bu gün burada hava şartları develerin güreşmesi için iyi gözüküyor. İyi güreşler oluyor. Hava şartlarından dolayı. Burhaniye olarak deve güreşlerinde iddialıyız. Her yıl olduğu gibi en iddialı deve güreşlerini Burhaniye de yaptığımıza inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil de," Bu gün gayet güzel bir hava da tüm deve severlerin ve güreş severlerin buluştuğu Burhaniye Arenasındayız. Bu gün yaklaşık 180 deve güreşti. Bu günkü Burhaniye Festivalinde güzel bir güreş düzenleniyor. Tüm Burhaniye'yi onurlandıran, öncelikle deve sahiplerine, arkasından Burhaniye'ye gelen konuklarımızın hepsine hoş geldiniz diyorum" dedi.

Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi
Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi
Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

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Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Zeytin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Balıkesir'de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi - Son Dakika
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