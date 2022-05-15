Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı

15.05.2022 18:34
Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı

Son dakika gelişmesine göre Erzincan'da polis ekipleri, engelli Canahmet Seçgin'in 16. yaş gününü, evine yaptıkları sürpriz ziyaretle kutladı.

Erzincan'da polis ekipleri, engelli Canahmet Seçgin'in 16. yaş gününü, evine yaptıkları sürpriz ziyaretle kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yunus ekipleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla, konuşma güçlüğü çeken ve epilepsi hastası olan Canahmet Seçgin'i, yaş gününde evinde ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Evlerinin kapısında ellerindeki pastayla polis ekiplerini gören Canahmet ve Seçgin ailesi, yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

Ekiplerce getirilen yaş pastanın üzerinde bulunan mumları üfleyip hediyesini alan Canahmet, polislere sarılarak teşekkür etti.

Baba Barbaros Seçgin, Canahmet'in çok sevdiği polis ekiplerinin, 3 yıldır ona doğum günü yaptığını, çocuğunun yüzündeki mutluluğu tarif etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Engelliler Haftası'nda polislerin bu davranışının, ailecek kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Seçgin, şunları kaydetti:

"Ben başta Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve teşkilatta bulunan tüm polis memurlarına Canahmet'i unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Çocuğumuzun bu sevinci dünyalara bedel. Canahmet çok duygusal bir çocuk. Bunu polis memuru arkadaşlara sarılırken gördünüz. Bu sevinci ona yaşatan herkese teşekkür ederim."

Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı
Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı
Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı
Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı
Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı

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Erzincan, Engelli, Doğum, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Erzincan'da polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika


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