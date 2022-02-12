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Son dakika haberi: Japonya'dan Karadeniz Müzik Arşivine görsel materyal bağışı - Son Dakika

Son dakika haberi: Japonya'dan Karadeniz Müzik Arşivine görsel materyal bağışı

12.02.2022 13:48
Son dakika haberi: Japonya'dan Karadeniz Müzik Arşivine görsel materyal bağışı

Son dakika haberleri: Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi, Karadeniz Müzik Arşivine (KARMA) görsel materyal bağışında bulundu.

Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi, Karadeniz Müzik Arşivine (KARMA) görsel materyal bağışında bulundu.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarına bağlı KARMA ile Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi arasında arşiv paylaşımı konusunda anlaşma sağlandı.

Salgın koşulları nedeniyle uluslararası kargo yoluyla gerçekleşen anlaşmaya, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Ergene ve Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi Genel Müdürü Kenji Yoshida imza attı.

Ergene, etnoloji ve kültürel antropoloji araştırmalarının yapıldığı bir merkez de olan Japonya Ulusal Etnoloji Müzesinin KARMA'ya katkısının son derece önem taşıdığını belirterek, "Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi, anlaşma çerçevesinde dünya kültürlerinin tören ya da benzer performanslara dayalı görüntülerini ve 17 görsel müzikoloji materyalini DVD olarak bağışladı." ifadelerini kullandı.

Ergene, KARMA'nın Almanya, İngiltere, Avusturya, ABD, Gürcistan ile Japonya'daki müze ve arşivlerle iş birliği anlaşmaları ve etkileşiminin bulunduğunu da kaydetti.

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Karadeniz, Etnoloji, Japonya, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Japonya'dan Karadeniz Müzik Arşivine görsel materyal bağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Japonya'dan Karadeniz Müzik Arşivine görsel materyal bağışı - Son Dakika
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