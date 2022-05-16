Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi - Son Dakika
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Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi

16.05.2022 15:12

Son dakika haber... Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi Adliye personelleri sergiye yoğun ilgi gösterdi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Her yerde herkes için varız" isimli proje çerçevesinde resim eğitimi alan hakim, savcı ve...

Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi

Adliye personelleri sergiye yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Her yerde herkes için varız" isimli proje çerçevesinde resim eğitimi alan hakim, savcı ve adliye personelinin eserlerinin yer aldığı resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergiye, adliye personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Her yerde herkes için varız' isimli proje çerçevesinde Anadolu Adliyesi'nde görevli hakim, savcı ve adliye personelleri eğitim merkezinde resim eğitimi aldı. Eğitim ardından hakim, savcı ve adliye personellerinin yaptığı resimler için sergi düzenlendi. Onlarca eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Anadolu Adliyesi E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılış törenine, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ve Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Zincirli, Başsavcı Vekilleri Hasan Turgut, Cumali Karakütük, Ömer Kurtuluş Aksoy ve Uğur Seçgin katıldı. Adliye personelleri de sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme İl Temsilcilerinin koordinasyonunda yargı mensuplarının yapmış oldukları sanatsal çalışmalar için düzenlenen sergiye hepiniz hoş geldiniz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Adliye çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmesi açısından emeği geçen değerli hocalarımıza ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Resim sergisinde eserleri bulunan meslektaşlarımızın ve adliye çalışanlarımızı kutlarım. Serginin herkese hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi
Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi
Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi
Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi

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Halk Eğitim Merkezi, Anadolu Adliyesi, Kartal, Hakim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi - Son Dakika


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