Sürdürülebilir Moda Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sürdürülebilir Moda Projesi

Sürdürülebilir Moda Projesi

ÇÜ öğrencileri atık kumaşlardan giyim ve aksesuar tasarlayarak doğaya dikkat çekti.

20.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bir fabrikanın üretim fazlası kumaşlarından giyim ve aksesuarlar tasarladı.

Bölümdeki 14 öğrenci, drapaj dersindeki uygulamalı eğitimlerinde, doğaya dikkati çekmek ve atık kumaşları değerlendirmek için proje geliştirdi.

Bu kapsamda kentteki bir tekstil fabrikasının yetkililerinden üretim fazlası kumaş talep eden öğrenciler, gönderilen ürünlere, atölyede kalıp çıkarma, dikme ve işleme teknikleri uyguladı.

Öğrenciler, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen 4 aylık çalışma sonunda, 22 elbise ile maske, şapka ve taç gibi aksesuarlar yaptı.

Kıyafet ve aksesuarlar, 27 Şubat'ta Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenecek "Doğanın Uyanışı" adlı defilede sergilenecek.

"Kumaşları doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık"

ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ceranoğlu Terece, AA muhabirine, defilenin hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Terece, tasarımlarda "Her nefes için ağaç", "Suyu israf etme" ve "Yeşile yönel" gibi farklı temaların yansıtıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kumaşların hepsi denim. Mavi tonlar ağırlıkta olmasına rağmen beyaz kumaşları da doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık. Firmadan gelen farklı tonlardaki kumaşları da kullanmaya çalıştık. Tüm tasarımlar öğrencilere ait. İnsanların doğayla ilgili konuları giysilerde bulabileceğini düşünüyoruz."

"Bizim için özellikle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli"

Bölümün 3. sınıf öğrencilerinden Özlem Özyavuz, tasarımında deniz kirliliği temasını işlediğini anlattı.

Çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Özyavuz, "Denizdeki canlılar, bitkiler, onların şekilleri, renkleri ve biçimleri, biz tasarımcılara her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bizim için geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli. Defile için heyecanlı ve gururluyum." dedi.

Harun Polat ise elbisede elyaf ve akrilik boyayla heyelan görüntüsünü yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Döndü Erdoğan da ilk defa bir tasarımının defilede yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin içinde olmak çok gurur verici çünkü atık kumaşlarla yapıyoruz. Kumaşa, su yolu tekniği kullanarak drapaj tekniğiyle bir form kazandırdım. Deniz görüntüsü elde edeceğim bir kumaş tercih ettim ve içerisine bazı şeyler ekledim. Denizlere bırakılan atıklar, hayalet ağlar ve plastikler suda çok uzun süre çözülmüyor. Onların ekolojik sistemi bozmasından dolayı bu konuyu ele almak istedim."

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Sanat, Çevre, adana, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sürdürülebilir Moda Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sürdürülebilir Moda Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.