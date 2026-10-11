Tahran'daki Konargöçer ve Aşiretler Fuarı İran'ın göçebelerini buluşturdu

TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Konargöçer ve Aşiretler Fuarı" renkli görüntülere sahne oldu.

Başkentteki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara ülkenin farklı bölgelerinden konargöçer ve aşiret üyeleri, giydikleri renkli kıyafetler, çaldıkları yerel enstrümanlar ve sattıkları yerel gıdalarla renkli bir atmosfer oluşturdu. Fuar alanında yerel çalgılar eşliğinde sergilenen danslara, zaman zaman ziyaretçiler de eşlik etti.

Fuar alanında kurulan stantlarda, kebap, bal, kurutulmuş yoğurt, kuruyemişler, yünden yapılmış ürünler, takılar, reçeller, hamur işleri gibi yüzlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca İran'ın özellikle kuzey bölgelerinde inşa edilen ve yerel motiflerle süslenmiş evlerin birer kopyası sergilendi.

Fuarda stant kuran Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinden gelen 50 yaşındaki Ali Rıza Musayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda yer alan ürünler ve fuar hakkında bilgi verdi.

Musayi, "Burası Bahtiyari göçebelerine ait stant. Burada göçebelerin ürettiği yerel ürünler sergileniyor. Bal, yöresel yağ, yerel ekmek, göçebelere ait el dokuması halılar, çeşitli el işi ürünleri ve tarımsal ürünler bunlar arasında yer alıyor." dedi.

Fuar alanının bütün İran'ı bir saat içerisinde gezme fırsatı sunduğunu dile getiren Musayi, "Bir saat içinde Zahidan'dan başlayarak Çaharmahal, Kürdistan, Kirmanşah ve Gilan stantlarını gezebilir, ülkenin dört bir yanından gelen göçebelerin kültürünü tanıyabilirsiniz. İran'ın bütün göçebe toplulukları, Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir araya gelmiş durumda. Burada tüm etnik unsurların gelenekleri, yerel ürünleri, göçebe kültürünü ve İran halklarının özgün danslarını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Musayi, "Birçok kişi, daha önce yakından görme fırsatı bulamadığı İran'ın kadim geleneklerini burada tanıdı ve kendi gözleriyle görme imkanı buldu. Sergi gerçekten harikaydı. Umarım her yıl düzenlenmeye devam eder." diye konuştu.

Kaşkay Türkleri'nden Merzi Behrami Keşkuli ise tezgahlarında yer alan ürünlerin Kaşkay Türkleri'ne özgü olduğunu ve genellikle halı, kilim ve el işçiliği ürünleri sattıklarını belirterek, "Halk burada bize yoğun ilgi gösteriyor, bu ilgiden memnunuz." dedi.

Nesreten Ayromlu da fuar alanını gezmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Üç gündür buraya geliyorum. İran'ın dört bir yanından göçebe topluluklar fuara katıldı. Kendi ürünlerini, çalgılarını, davullarını, müziklerini ve yöresel kıyafetlerini getirdiler. Burada çok keyifli anlar yaşadım." diye konuştu.

Yöresel lezzetleri de tatma imkanı elde ettiğini vurgulayan Ayromlu, "Reşt'e özgü AŞ çorbasını, ayranlı aşlarını ve yöresel ekmeklerini yedik. Hepsi çok lezzetli ve organikti." şeklinde konuştu.