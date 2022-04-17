Turgut Özal'ın hatıraları Malatya'daki müzede yaşatılıyor - Son Dakika
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Turgut Özal'ın hatıraları Malatya'daki müzede yaşatılıyor

17.04.2022 13:07
Turgut Özal'ın hatıraları Malatya'daki müzede yaşatılıyor

Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıları, özel eşyaları ile fotoğrafları, memleketi Malatya'da kurulan müzede sergileniyor.

Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıları, özel eşyaları ile fotoğrafları, memleketi Malatya'da kurulan müzede sergileniyor.

Özal'ın anılarını yaşatabilmek amacıyla 2010'da İnönü Üniversitesinde kurulan, daha sonra ise 2018'de açılan Turgut Özal Üniversitesine bir yıl sonra taşınan Turgut Özal Müzesi'nde, merhum Cumhurbaşkanı'nın kıyafetlerinden ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarına, parfümü, bilgisayarı ve kimliklerinden spor yaparken kullandığı yürüyüş bandına ve suikast girişiminde kurşun isabet eden mikrofon ayaklığına kadar çok sayıda eşya bulunuyor.

Her köşesi Turgut Özal'ın hatıralarıyla dolu olan müze, ziyaretçilerine Özal'ı her yönüyle anlatıyor.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine, Turgut Özal'ın Malatya için çok özel bir isim olduğunu söyledi.

Turgut Özal'ın anılarının, adını taşıyan üniversitede kurulu bulunan müzede yaşatıldığını dile getiren Karabulut, müzede merhum Özal'ın bilgisayarından kalemlerine, kıyafetlerinden aile yaşantısında kullandığı her türlü materyale kadar birçok eşyanın bulunduğunu ifade etti.

Karabulut, müzeye merhum Özal'ın eşi Semra Özal'ın önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Özal'ın isminin özellikle Malatya'da hemen hemen her yerde yaşatıldığını belirten Karabulut, Özal'ın adını taşıyan üniversitede görev yapmanın kendileri için ayrıca gurur ve onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

En çok ilgiyi kurşun isabet eden mikrofon ayaklığı görüyor

Prof. Dr. Karabulut, müzede en çok ilgiyi suikast girişiminde kurşun isabet eden mikrofon ayaklığının gördüğünü belirterek, "O gün, Özal 'Allah'ın verdiği canı Allah alır' dedi. O gün canını kastetmek istediler ama ayağa kalkarak konuşmasına devam etti. Turgut Özal gerçekten büyük eserler bıraktı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Son 3 yılda 30 binden fazla kişi ziyaret etti

Turgut Özal'ın anılarının yaşatıldığı müzede 17 vitrinde birçok eserin sergilendiğini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Müzede Özal'a ait 260 eser sergileniyor. Bunlardan 47 kıyafet Özal'ın ailesi tarafından müzemize bağışlandı. Yine kimlik, diplomalar, gözlükler, saatler, kaftan gibi eserler var. Müzemiz bugüne kadar yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Sadece geçen ay çoğu öğrencimiz 1000 ziyaretçi müzeyi gezdi. Üniversitemizi ziyarete gelen herkes mutlaka müzeyi de geziyor. 'Ben Turgut Özal'ın müzesini duydum, ziyaret etmek istiyorum' diyen ziyaretçiler var. Müzede Özal'ın her türlü özel eşyası bulunuyor. Özal'ı topluma mal olmuş eserleriyle anmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz de uluslararası bir üniversite olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Üniversitemizde yeni Turgut Özal'lar yetiştiriyoruz. Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Turgut Özal'ın hatıraları Malatya'daki müzede yaşatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgut Özal'ın hatıraları Malatya'daki müzede yaşatılıyor - Son Dakika
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