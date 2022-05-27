Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

27.05.2022 17:05
Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenledi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı ve geleneksel tarifleriyle Türk mutfağı tanıtıldı.

Büyükelçiliğin resmi konutundaki ilk etkinlikte yabancı ülke büyükelçilerine Türk lezzetlerinden örnekler ikram edildi.

Ayrıca asırlık tariflerle Türk mutfağını Polonyalılarla buluşturan bir başka etkinlik, Wilanow Sarayı'nda yapıldı.

Lezzetli Türk yemeklerinin ve tatlılarının yanı sıra asırlar öncesine dayalı tariflerden de yola çıkılarak hazırlanan şerbetler ile Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum gibi tatlar da etkinliğe katılan yabancı konuklara klasik Türk müziği eşliğinde sunuldu.

YORUMLAR
500
Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı Yöresel ev yemekleri tanıtıldı Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement