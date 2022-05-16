Ukraynalı piyanist Fedorova ve eşi, "barış" temalı konser verdi - Son Dakika
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Ukraynalı piyanist Fedorova ve eşi, "barış" temalı konser verdi

16.05.2022 12:37
Ukraynalı piyanist Fedorova ve eşi, "barış" temalı konser verdi

Ukraynalı piyanist Anna Fedorova ile ABD'li eşi kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, "Ukrayna'da Barış" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Ukraynalı piyanist Anna Fedorova ile ABD'li eşi kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, "Ukrayna'da Barış" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Fedorova ve eşi, Avusturya Kültür Ofisi'nde "Ukrayna'ya Barış" konserinde sahne aldı.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, ACF & Kam Management organizasyonuyla gerçekleşen konsere, basın mensupları ve diplomatlar katıldı.

Konser öncesi konuşan Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Silvia Neureiter, geçmişte Kiev'de 1 yıl kadar görev yaptığına değinerek, savaş nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Neureiter, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Ukraynalıların sesini dünyaya duyurdukları için gururlu olduklarını aktardı.

Kam Management kurucusu Osman Enfiyecizade ise konseri sanatçıların büyük bir özveriyle ücretsiz gerçekleştirdiklerini ifade ederek, böylesi iki büyük müzisyeni Türkiye'ye getirmekten ve Ukrayna'ya destek konseri gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

İkili, konserde "Stolen Pearls" adlı albümlerinden seçtikleri eserleri, kontrbas ve piyano eşliğinde yorumladı.

Oyster Duoi, bu akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde "Virtüözlerin Müziği" programında sahne alacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ukraynalı piyanist Fedorova ve eşi, 'barış' temalı konser verdi - Son Dakika


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