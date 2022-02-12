Üsküdar'da 'Gölgemdeki Renkler Sergisi' sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika

Üsküdar'da 'Gölgemdeki Renkler Sergisi' sanatseverlere kapılarını açtı

Gölgemdeki Renkler Sergisi resmi törenle açıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da ressam Emine Bayraktar'ın gölgelerin karanlık dünyasını aydınlattığı konulu eserlerinden oluşan 'Gölgemdeki Renkler Sergisi' sanatseverlere kaplarını açtı.

Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ressam Emine Bayraktar'ın hazırladığı 'Gölgemdeki Renkler Sergisi' resmi törenle sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi açılışı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Sanatçı Bayraktar'ın doğadan ilham alarak hazırladığı eserlerini içeren sergi, gölgelerin yaşamdaki tamamlayıcı rolüne dikkat çekiyor. Gölgelerin karanlık ve soluk yüzünün aksine yaşamı şekillendiren güçlü yönü, sanatçının tüm eserlerinin merkezinde yer alıyor. Sergiyi, ressam Emine Bayraktar öncülüğünde Başkan Türkmen, protokol ve sanatseverler gezdi. Öte yandan sergi açılışının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen resim sanatçısı Bayraktar'a Kız Kulesi simgeli resim tablosu takdim etti.

"Üsküdar'ın ruhuna uygun kültür ve sanat zenginliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Sergi açılış töreninde konuşan Başkan Türkmen, "Elbette ki Üsküdar'ımızın her yeri ayrı bir güzellik. Her salonlarımızda, merkezlerimizde Üsküdar'ın ruhuna uygun kültür ve sanat zenginliklerimizi vatandaşlarımızla ve gençlerimizle buluşturmak adına bir takım etkinlikler elbette ki düzenliyoruz. Bizler belediye olarak ev sahibi olmakla birlikte bugün olduğu gibi Emine Bayraktar gibi isimlerin el emeği, göz nuru yıllarını vermiş oldukları ve sanatın sadece Üsküdar'da İstanbul'da değil, medeniyetimizde en önemli örneklerinin sergilendiği eserlerle bu güzel Üsküdar'ımızı zenginleştiriyoruz." dedi.

"Gençliğimde en büyük hayalim böyle güzel sergiler açmaktı"

Resim sanatçısı Emine Bayraktar ise " Gençliğimde en büyük hayalim bir ressam olmak ve böyle güzel sergiler açmaktı. Bu isteğim hiç gitmedi. İnsanın öğrenme isteği varsa inanıp ve azmederek çok çalışırsa mutlaka bir yerlere gelebildiğini bana gösterdi. Tuval, ressamın kendi ruh dünyasını yansıttığı aletidir derler. Resim ruha iyi gelir." ifadelerini kullandı.