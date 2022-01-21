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Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı - Son Dakika

Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı

21.01.2022 14:57
Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı

"2. Yeditepe Bienali" mekanları arasındaki Nuruosmaniye Cami Mahzen sanatseverlerle buluştu.

"2. Yeditepe Bienali" mekanları arasındaki Nuruosmaniye Cami Mahzen sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde gerçekleşen bienalin yeni mekanı sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Nuruosmaniye Cami Mahzen'in su ile ilişkisini vurgulayarak, bir tür iniş ve ağırbaşlılığı esas alan eserler 7 Mart'a kadar görülebilecek.

Etkinliğin açılışında konuşan Yeditepe Bienali küratörü Berkan Karpat, Nuruosmaniye Camii Mahzen'de 17 eser sergilendiğini belirterek, "Bienalin, 'içeride' kaybettiğimizi 'dışarıda' aramanın sonuçlarına ilişkin soruları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda mahzendeki çalışmalarımız da geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların sanat icrası ve sergileme tarzları hakkındaki sorularını görünür kılma çabasının sonucu olarak yer alıyor." dedi.

Sergilenen eserlerin, enstalasyon anlamında bir 'yerleştirme' değil bir tür 'yerini arama' olduğuna dikkati çeken Karpat, sanatçılara eserlerini böyle sergileme izni verdikleri için teşekkür etti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise bienal gibi kapsamlı bir kültür sanat etkinliğinin, Fatih'te, sur içinin eşsiz güzellikteki mekanlarında gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Yeditepe Bienali'nde yurt içi ve dışından 226 sanatçımızı ağırlıyor, İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda, 282 sanat eserine ev sahipliği yapıyoruz. Bienal, hem seçilen ilham verici temasıyla, hem de eserlerin zihinlerde yarattığı zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacaktır." dedi.

Kapalı Çarşı'ya komşu olarak I. Mahmud tarafından 1749'te temeli atılan, III. Osman tarafından 1755'te bitirilerek ibadete açılan Nuruosmaniye külliyesindeki cami mahzeninde, 17 eser sergilenecek. Işık ve termal kameraların yer aldığı sergide, bağımsız deneysel çalışmalar ile video ve fotoğraf teknikleriyle oluşturulmuş kolajlara yer verilecek.

Kasik Türk ve İslam eserlerinin modern ve bağımsız bir yorumla sanatseverlere sunulduğu bienalde, 226 sanatçının 282 eseri sanatseverlerle buluştu.

Sergi mekanlarından biri olan Yedikule Hisarı ise şubat ayında açılacak.

Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı
Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı

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Fatih Belediyesi, Fatih, Türk, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeditepe Bienali'nin ikinci mekanı Nuruosmaniye Mahzen açıldı - Son Dakika
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