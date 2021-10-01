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Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği "Kabahat" filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği "Kabahat" filminin çekimleri tamamlandı

01.10.2021 11:28
Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği

Ödüllü belgesel filmleriyle tanınan Ümran Safter'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı uzun metraj kurmaca film "Kabahat"in çekimleri sona erdi.

Ödüllü belgesel filmleriyle tanınan Ümran Safter'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı uzun metraj kurmaca film "Kabahat"in çekimleri sona erdi.

Çankırı'da çekimleri gerçekleştirilen, iki genç kızın sıra dışı dostluğunu ve dayanışmasını anlatan filmin yapımcılığını Ekim Medya adına Suraj Sharma, görüntü yönetmenliğini Bertan Özer üstlendi.

Çekimleri üç hafta boyunca Çankırı Merkez, Korgun ilçesi ve Akçavakıf köyünde gerçekleştirilen filmde başlıca rolleri Mina Demirtaş, Ece Demirtürk, Berivan Edebali, Işıl Acaray, Kayra Kalaycı ve Eray Yasin Işık paylaştı.

Kabahat, daha önce ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödül alan "İstanbul'un Gözü", "Kadın Olmanın Günahı", "Sevan Bıçakçı", "Kapıyı Açık Bırak" gibi belgesel filmler yapan Safter'in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı ilk uzun metraj kurmaca film özelliğini taşıyor.

Filmde, köy sakinleri de oynadı

Yönetmen Ümran Safter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık süreci yaklaşık 1,5 yıl süren filmin senaryosunu kendi çocukluğundan esinlenerek yazdığını söyledi.

Filmin ulusal ve uluslararası film festivallerinde yer alması için çalışacaklarını belirten Safter, "Filmin önemli sahnelerini Çankırı'nın Akçavakıf köyünde yine çocukluğumun geçtiği evde çektik. Filmde profesyonel oyuncular kadar akrabalarım ve köy sakinleri de yer aldı. Üstelik beni şaşırtarak çok da iyi oyunculuk sergilediler." dedi.

Filmin yapımcısı Sharma da salgın şartlarında filmin en önemli ayağı olan set kısmını tamamladıklarını ifade ederek, "Filmde emeği geçen başta yönetmenimiz Ümran Safter'e, oyuncularımıza, tüm ekibe teşekkür ederim. Amacımız filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde göstermek, ardından da beyaz perdede yayınlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Ergenliğe yeni adım atan Reyhan'ın yaz tatilini babaannesinin köy evinde geçirmesiyle başlayan olayların anlatıldığı filmin konusu ise şöyle:

"Ergenliğe henüz adım atan Reyhan, bu yaz da tatilini babaannesinin köy evinde geçirecektir. Fakat bu tatil öncekilere benzemeyecektir. Reyhan, arkadaşı Şükran'la birlikte yaşama dair yeni ve farklı şeyler keşfedecek, korkularıyla yüzleşecek, dostluk ve dayanışmanın ne olduğunu anlama ve test etme imkanı bulacaktır."

Sevan Bıçakçı, Belgesel, Çankırı, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği 'Kabahat' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği "Kabahat" filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
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