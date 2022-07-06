16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı

06.07.2022 16:33

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia Ortiz Rocasolano'un 16 yaşındaki kızları Prenses Leonor, ailesiyle birlikte katıldığı ödül gecesine damga vurdu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken prenses, kıyafet seçimiyle de beğeni topladı.

16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, dün gece Barselona'da düzenlenen bir ödül töreninde ailesi Kral Felipe ve Kraliçe Letizia ve kız kardeşiPrenses Sofia'yla boy gösterdi.

Tahtın güzeller güzeli varisi! İspanya'nın genç prensesi, ödül törenine gelenleri mest etti

Zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken Prenses'in giydiği mavi elbiseyi, üreten firma Instagram hesabından yaptığı açıklamada Prensesin kendi markalarını seçmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu açıkladı.

Tahtın güzeller güzeli varisi! İspanya'nın genç prensesi, ödül törenine gelenleri mest etti

Kral ve kraliçenin ilk çocukları olan Prenses, ödül törenlerinde yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdi: "Sizinle bir kez daha zaman geçirmenin neşesi ile Katalon'ya döndüm. Kurumumuz, toplumun ekonomik, kültürel ve eğitimsel değişimine katkıda bulunan genç nesillere onurlandırıp yanlarında bulunuyor."

Tahtın güzeller güzeli varisi! İspanya'nın genç prensesi, ödül törenine gelenleri mest etti

Dört dil bilen ve okuldaki başarısından dolayı ön plana çıkanPrenses'e okulda eğitim ve resim alanında gösterdiği hızlı ilerlemeden dolayı "Hippie Hogwarts" lakabı takıldı.

Tahtın güzeller güzeli varisi! İspanya'nın genç prensesi, ödül törenine gelenleri mest etti

UWC Atlantic kolejinde okuyan Prenses, tatillerini İspanya'da geçiriyor.

Tahtın güzeller güzeli varisi! İspanya'nın genç prensesi, ödül törenine gelenleri mest etti

Geleceğin prensesi tatillerinde Kraliyet ile ilgili işlerini yapıyor.

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Prenses Letizia, Prenses Elena, Barselona, İspanya, Magazin, Son Dakika

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