16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı

16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, dün gece Barselona'da düzenlenen bir ödül töreninde ailesi Kral Felipe ve Kraliçe Letizia ve kız kardeşiPrenses Sofia'yla boy gösterdi.

Zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken Prenses'in giydiği mavi elbiseyi, üreten firma Instagram hesabından yaptığı açıklamada Prensesin kendi markalarını seçmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu açıkladı.

Kral ve kraliçenin ilk çocukları olan Prenses, ödül törenlerinde yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdi: "Sizinle bir kez daha zaman geçirmenin neşesi ile Katalon'ya döndüm. Kurumumuz, toplumun ekonomik, kültürel ve eğitimsel değişimine katkıda bulunan genç nesillere onurlandırıp yanlarında bulunuyor."

Dört dil bilen ve okuldaki başarısından dolayı ön plana çıkanPrenses'e okulda eğitim ve resim alanında gösterdiği hızlı ilerlemeden dolayı "Hippie Hogwarts" lakabı takıldı.

UWC Atlantic kolejinde okuyan Prenses, tatillerini İspanya'da geçiriyor.

Geleceğin prensesi tatillerinde Kraliyet ile ilgili işlerini yapıyor.