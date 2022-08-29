Yeni sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'dan çok çarpıcı sözler: Bu yaz benimle çok uğraştılar - Son Dakika
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Yeni sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'dan çok çarpıcı sözler: Bu yaz benimle çok uğraştılar

29.08.2022 11:07

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı 24 Haziran 2022 tarihinde sezon finalini gerçekleştirmişti. Sezon finali yaparken evleneceğini duyuran Müge Anlı bu sezonun ilk programında sevenlerinin karşısına Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak çıktı. Yayına başlamadan önce çok heyecanlı olduğunu belirten Anlı, "Bu yaz benimle çok uğraştılar" ifadelerini kullandı.

Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu izleyicisi tarafından merakla bekleniyordu. Müge Anlı'nın Instagram hesabından duyurduğu üzere program bugün ekranlarda sevenleriyle buluştu. Yayına bomba gibi bir giriş yapan Anlı'nın heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

BEKAR GİTTİ EVLİ DÖNDÜ

Sezon finalinde evleneceğini duyuran ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu ekranlara Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak çıktı.

Hasret bitti! Yeni sezonda izleyicisiyle buluşan Müge Anlı'nın ilk sözleri dikkat çekti

"BU YAZ BENİMLE ÇOK UĞRAŞTILAR"

Milyonları ekrana kilitleyen programın stüdyosu tıka basa dolarken, Müge Anlı'nın giriş konuşması programa damga vurdu. Yayından bir gün önce heyecandan karnının ağrıdığını ve yayına çıkmakta zorlandığını dile getiren Anlı, sözü Avukat Rahmi Özkan'a verirken "Bu yaz benimle çok uğraştılar, sizinle uğraşmadılar" sözleri dikkat çekti.

Hasret bitti! Yeni sezonda izleyicisiyle buluşan Müge Anlı'nın ilk sözleri dikkat çekti
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Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'dan çok çarpıcı sözler: Bu yaz benimle çok uğraştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'dan çok çarpıcı sözler: Bu yaz benimle çok uğraştılar - Son Dakika
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