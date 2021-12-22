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4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı - Son Dakika

4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı

22.12.2021 15:25

Dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı. Sette yaşanan gerginliği onaylayan oyuncu, hakkındaki iddialarını reddederek "Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı. Sette kılıçlı bir sahnede önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

Beykoz'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, çekimler esnasında 3 gün üst üste alınmayan önlemler nedeniyle attan düştüğünü, 4'üncü gün set amiriyle sahne çekimlerinde tartıştığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını iddia etti. Özçivit savunmasında "Kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi. Müştekiler ise Özçivit'in 3 sefer gidip gelerek 150 set çalışanına ağır küfürler ettiğini öne sürdü. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.

"ÇEKİMLERDE BANA BİR ŞEY OLDUĞUNDA İŞİ DEVAM ETTİREMİYORUZ"

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Burak Özçivit katıldı. Duruşmada müştekiler Turgay A., Okan Ş. Mehmet K. ve Atakan Ö. ile taraf avukatları da yer aldı. Sanık Burak Özçivit, savunmasında yaptığı işin sadece teoride olmadığını, oyunculuğun doğası ile ilgili sahada biraz farklılıklar olduğunu öne sürerek "O gün yine çekimimiz vardı, bir çadır sahnesiydi. Tehlikeli bir sahne çekiyorduk, kılıçlar ile ilgili bir çekimdi. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu biz de dışarıdaydık. İşin gereği bu tarz tehlikeli sahnelerde bunun önlemi alınır, çekim başladığında orada bulunan arkadaşlardan onlardan yardım istedim 'Kendileri gelebilir mi' diye. Çünkü benim başrol olduğum için sorumluluğum çok büyüktür. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 GÜN ÜST ÜSTE ATTAN DÜŞTÜM"

Yaklaşık 300 kişinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu ifade eden Özçivit, set amirini çağırdığını, set amirinin setteki kişilerin kılıç sahnelerinden korktuklarını söyleyerek gelmek istemediklerini belirtti. Set çalışanlarının gelmemesi üzerine çadırından dışarı çıktığını belirten "Yaklaşık 3-4 gün boyunca buna benzer çok ağır sahneler çektik. 3 gün üst üste attan düştüm tamamen alınmayan önlemler yüzünden oldu. Set ekibi ile önlem alınmaması nedeni ile süre gelen sorunlar vardı, bu da üstüne dördüncü gün oldu" şeklinde konuştu.

HAKARET ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Set amirinin tekrar yanına geldiğini belirten Özçivit şöyle devam etti: "Nerede olduğunu sorduğumda 'Araba geçmesin, ses olmasın diye ben yolu kesiyordum' dedi. 'Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak' dedim. O da bana sert çıktı. 'Bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin' dedi. Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim. Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı. Ertesi günü hiç bir şey olmamış gibi sete devam ettik" ifadelerini kullandı.

KAMUYA YARARLI İŞLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ

Özçivit, olaydan 2-3 gün sonra müştekilerin işe gelmediğini, tartıştığı set amirinin halen görevde olduğunu ve müştekilerin uzlaştırma aşamasında kendilerinden çok fahiş fiyatı istediğini iddia etti. Özçivit, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükümlerini de kabul ederek "Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi.

ÖZÇİVİT'İN 3 KERE GİDİP GELEREK KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Müşteki Turgay A. ise sette çadır dışında sahne çektikleri sırada, görevleri olmamasına rağmen set çalışanlarından kalkanları tutmalarının istendiğini iddia etti. Set işçilerinin görevleri olmadığı için set amirinin talebi söylemediğini belirten müşteki T.A. "Burak Özçivit çadırından sinirle çıkıp yarım metre mesafede set amirinin karşısına geçip küfür etti, Sonrasında 150 kişinin olduğu ortamda dönerek herkese ağır küfür etti ve setten uzaklaştı. 30 saniye sonra tekrar geri geldi ve aynı küfürleri tekrar etti. Bir daha gidip tekrar geldi yine küfür etti. Biz de o sanıktan davacı ve şikayetçiyiz" dedi. Diğer müştekiler de sanık Burak Özçivit'ten şikayetçi oldu.

"ÖZÜR DİLEMEK YERİNE BAHANELER ÜRETMEYE BAŞLADI"

Müşteki Mehmet K. de Burak Özçivit'in set ekibinden kalkan tutmak istemesi nedeniyle olayın yaşandığını söyleyerek, "Özçivit çadırdan çıktı. Küfürler gerçekleşti. Sonra bütün ekibe dönüp küfürlerine devam etti. Suları tekmeledi. Setten uzaklaştı. Sete geri döndükten sonra biz Burak Özçivit'le göz göze geldik. Gözlerime bakarak küfürler etti. Birebir gözüme baktı" diye konuştu. Olaydan sonra Özçivit'ten kendilerinden özür dilemesini beklediklerini belirten müşteki Mehmet K., "Olayın yaşandığı ortamda toplandık. Biz özür dilemeyi beklerken Burak Özçivit sanki yaptığı haklıymışcasına özür dilemek yerine bahaneler üretmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep ederken müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BURAK ÖZÇİVİT DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesine ve sanık Burak Özçivit'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020'de 'Kuruluş Osman' isimli dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddia ediliyor. İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit'in "Zincirleme şekilde alenen hakaretö suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Özçivit, Hakaret, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı - Son Dakika
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