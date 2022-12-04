48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar... - Son Dakika
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48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

04.12.2022 21:48
48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

Kırmızı halı seremonisiyle başlayan 48. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Pınar Deniz'e giderken 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi ise Kaan Urgancıoğlu oldu.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi bu gece düzenleniyor. Görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

İşte verilen ödüllerin sahipleri:

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster

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Altın Kelebek Ödülleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar... - Son Dakika
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