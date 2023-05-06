5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu - Son Dakika
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5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu

06.05.2023 11:21

5 ay önce ikinci bebeğini dünyaya getiren oyuncu Fahriye Evcen, bir arkadaşının davetine katıldı. Kısa süre içerisinde hamilelik kilolarını veren Evcen'in son hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

2017 yılında rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan'ı, 5 ay önce de Kerem'i kucağına aldı. Peş peşe doğum yapan Evcen, hamilelik sürecinde aldığı kiloları da hızla verdi.

"KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ DİYE"

Hamile bir arkadaşının düzenlediği baby shower partisine katılan Fahriye Evcen, çizme ve mini elbiseli kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Evcen, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzelliğiyle adından söz ettiren Evcen'in doğum kilolarını verdiği gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kim der 2 çocuk annesi diye" ve "Eski formuna dönmüşsün" yorumları yaptı.

"ÖZE BİR DİYET UYGULAMADIM"

İlk bebeğine hamileyken aldığı kilolarla çok konuşulan Fahriye Evcen, doğumdan sonra eski formuna dönmüştü. Nasıl kilo verdiğiyle ilgili konuşan Evcen, "Özel bir diyet uygulamadım. Karan'ın peşinde koştururken kilo verdim" demişti.

5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü

İşte Fahriye Evcen'in son hali...

5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
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5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu - Son Dakika


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