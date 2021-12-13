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58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı - Son Dakika

58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı

13.12.2021 11:28

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Bircik Suden, direk dansı yaptı. Suden, o anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilen Suden, yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporuna her zaman önem veren Suden, son olarak direk dansı yaptığı anları yayınladı.

DİREK DANSI YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 437 bin takipçisi bulunan Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı. Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.

58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları paylaştı

"CİNSELLİK İÇİN DİREKLERE SARILMAYA İHTİYACIM YOK"

Güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" dedi.

58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları paylaştı
58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları paylaştı
58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı

Mazhar Alanson, Biricik Suden, Cinsellik, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı - Son Dakika Magazin


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