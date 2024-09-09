İEF\'de Konser Coşkusu Devam Ediyor

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93. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) onuncu gününde de konserler, gösteriler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kültürpark'ta Çim Konserleri Sahnesi'nde Sakiler grubu yer alırken, Alternatif Sahne'de ise finali Can Gox yaptı.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın onuncu gününde Kültürpark'ta Çim Konserleri Sahnesi'nin konuğu Sakiler grubu olurken, Alternatif Sahne'de ise Can Gox vardı. "Aşığın Kaderi" şarkısı ile sahneye çıkan Sakiler grubu yediden yetmişe binlerce İzmirliyi coşturdu.

Gox: İzmir benim canımdır

Can Gox, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dünya tarihinde az görünen bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu fuarın amacı hepimizi bir araya getirebilmek. Bir araya gelip hiçbir kaygımız olmadan kenetleniyoruz. Çocukken başka şehirlerden fuara geleceğiz diye otobüslere heyecanla binerdik. İzmir benim canımdır. Başkanımıza, etkinlikte çalışan tüm personele, sponsorlara bu sene için teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR