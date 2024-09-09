İEF'de Konser Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İEF'de Konser Coşkusu Devam Ediyor

İEF\'de Konser Coşkusu Devam Ediyor

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Sakiler grubu Çim Konserleri Sahnesi'nde, Can Gox ise Alternatif Sahne'de konser verdi. Sakiler grubu, 'Aşığın Kaderi' şarkısıyla binlerce İzmirliyi coşturdu. Can Gox ise İzmir'i çok sevdiğini belirterek, fuara katılan herkese teşekkür etti.

09.09.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

93. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) onuncu gününde de konserler, gösteriler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kültürpark'ta Çim Konserleri Sahnesi'nde Sakiler grubu yer alırken, Alternatif Sahne'de ise finali Can Gox yaptı.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın onuncu gününde Kültürpark'ta Çim Konserleri Sahnesi'nin konuğu Sakiler grubu olurken, Alternatif Sahne'de ise Can Gox vardı. "Aşığın Kaderi" şarkısı ile sahneye çıkan Sakiler grubu yediden yetmişe binlerce İzmirliyi coşturdu.

Gox: İzmir benim canımdır

Can Gox, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dünya tarihinde az görünen bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu fuarın amacı hepimizi bir araya getirebilmek. Bir araya gelip hiçbir kaygımız olmadan kenetleniyoruz. Çocukken başka şehirlerden fuara geleceğiz diye otobüslere heyecanla binerdik. İzmir benim canımdır. Başkanımıza, etkinlikte çalışan tüm personele, sponsorlara bu sene için teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Magazin, Güncel, Müzik, izmir, İef, Son Dakika

Son Dakika Magazin İEF'de Konser Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:13:29. #1.11#
SON DAKİKA: İEF'de Konser Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement