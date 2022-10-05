ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti - Son Dakika
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ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti

05.10.2022 09:15

ABD'nin Florida eyaletini vuran ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Ian Kasırgası kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba'yı da derinden etkiledi. Sular altında kalan evlerini terk etmek zorunda kalan Tuğba, "Çok kötüyüm. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, ABD'nin Florida eyaletini vuran ve 100'e yakın hayatını kaybettiği Ian Kasırgası'nın mağduru oldu.

"EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI"

Onlarca kişinin öldüğü kasırgada Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sular altında kaldı. Zor günler yaşayan Tuğba, kızıyla birlikte evlerinden ayrıldı. Magazinsortie.com'a özel açıklama yapan Tuğba, Florida'dan Güney'e kızı Anjelik'in babaannesinin evine gittiklerini söyledi. Son durumundan bahseden Tuğba, "Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" dedi.

Ahu Tuğba, Amerika'da yaşanan Ian Kasırgası'nda evini ve arabasını kaybetti

"YÜZYILIN KASIRGASI, ALLAH DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASIN"

Kasırgada yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların evleri, arabaları gitti... Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti... İşyerleri kapandı. Bizde hiç uyumadık. Arka taraftaki 2 katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti... Yüz yılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile. Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak. Onları geri getirmezsin ki."

Ahu Tuğba, Amerika'da yaşanan Ian Kasırgası'nda evini ve arabasını kaybetti
Ahu Tuğba, Amerika'da yaşanan Ian Kasırgası'nda evini ve arabasını kaybetti
Ahu Tuğba, Amerika'da yaşanan Ian Kasırgası'nda evini ve arabasını kaybetti
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Ahu Tuğba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti - Son Dakika
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