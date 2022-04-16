ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi - Son Dakika
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ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi

16.04.2022 12:32
ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde boşanan Petek Dinçöz, ABD'nin Miami kentine yerleştiğini açıklamıştı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen yeni iddia ise, Dinçöz'ün Reza Zarrab'la birlikte olduğu yönünde. İddiaya Zarrab cephesinden jet yanıt geldi ve ikili arasında böyle bir ilişkinin olmadığı açıklandı.

Türkiye'de bir dönem aşkları ve ayrılıklarıyla magazin camiasına damga vuran isimler arasında yer alan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Dinçöz'ün Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi.

ZARRAB'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

MedyaTava'nın haberine göre Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı. Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.

Kaynak: MedyaTava

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Son Dakika Magazin ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi - Son Dakika


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