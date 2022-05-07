Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı - Son Dakika
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Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı

07.05.2022 20:48
Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla son dönemin başarılı isimlerinden olan Ekin Uzunlar, önceki akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalılara keyifli bir konser verdi.

Kemençeyi konuşturan adam olarak tanınan Karadeniz müziğinin yeni yıldızı Ekin Uzunlar, Bursa'daki ilk açıkhava konserinde sevenleriyle buluştu. Bu Organizasyon tarafından önceki akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde büyük ilgi gören Uzunlar şaşkınlığını; "Bu biletli bir konser değil mi? Valla bedava olsa bu kadar insan gelmezdi" sözleriyle dile getirdi. Gecede sevilen şarkılarını seslendiren Uzunlar'a dinleyicisi de hep bir ağızdan eşlik etti.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Ekin Uzunlar, Bursa konserinde takımının şampiyonluğunu kutlamayı da ihmal etmedi. Ancak özellikle sosyal medyada Trabzonspor'u kutladığı için tatsız eleştirilere maruz kaldığını belirten Uzunlar, "Bu lig her sene var ve her yıl bir takım şampiyon olacak. Biz bu şampiyonluğu çok bekledik. Kazananı kutlamayı bilmek gerek" dedi. Sahneden Bursaspor'a başarılar da dileyen Uzunlar, "Biz Bursaspor'u da çok seviyoruz. Umarım onlar da istediği başarıyı elde eder" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, dinleyicisini yeni şarkıların beklediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde ünlü isimler kadar isimleri duyulmamış genç müzisyenlerle de ortak projeler yapacağını belirten Uzunlar, "Genç yetenekler arasında çok başarılı isimler var. Biz de bu yollardan geçtik. Onların önünü açmamız gerek. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük" şeklinde konuştu.

Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı
Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı
Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı

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Açıkhava Tiyatrosu, Karadeniz, Konser, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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