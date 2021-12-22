Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, kasım ayında Instagram hesabından kızı Melisa'nın kendisinde kalmamasına sitem ettiği için eski eşi Acun Ilıcalı ile ters düşmüştü. Uzun süredir bir araya gelmeyen eski eşler, dün akşam pişti oldu.

MAÇI AYRI YERLERDE İZLEDİLER

Kızını görmek için İstanbul'a gelen ve kısa süre içinde Miami'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam sevgilisiyle NBA maçına gitti. Acun Ilıcalı da aynı maça giderek sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Ünlü televizyoncunun paylaştığı video da ise Subaşı ve sevgilisi de görüldü. İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.