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Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı - Son Dakika

Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı

30.09.2021 13:51

Acun Ilıcalı, Dominik'te kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Törenden kareleri Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "Seni asla unutmayacağız" sözlerine yer verdi.

Dominik'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden, kameraman Alper Baycın adı, annesinin muhtarlık yaptığı Antalya Üçgen Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Acun Ilıcalı da parkın açılışına katıldı.

"ALPER BAYCIN'I UNUTMAYACAĞIZ"

13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açılış töreninden kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, "2018 yılında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ın adını yaşatmak adına Antalya Muratpaşa'da Kameraman Alper Baycın Parkı'nın açılışındaydık. Seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

"OĞLUMUN İSMİNİN YAŞATILMASI EN BÜYÜK MUTLULUĞUM"

Anne Baycın, oğlunun adının bir parkta yaşayacak olmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek "Alper'im yerine gelmeyecek. En büyük amacım onun isminin yaşatılmasıydı. Çok örnek bir çocuktu. Beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Survivor ekibinde çalışan Alper Baycın, Dominik Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Alper Baycın'ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalanmıştı.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı - Son Dakika
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