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Survivor'da Seda Aktuğlu'nun telefon olayı polis operasyonuna yol açtı - Son Dakika
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Survivor'da Seda Aktuğlu'nun telefon olayı polis operasyonuna yol açtı

Survivor All Star'ın son bölümünde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemesi polis operasyonuna neden oldu. Aktuğlu'nun telefonu kullanamaması üzerine telefonun sahibi, Aktuğlu'nun kaçırıldığını düşünerek durumu polise bildirdi. Bu durum sonucunda Survivor yarışmacıları havaalanında 1 saat bekletildi.

Survivor\'da Seda Aktuğlu\'nun telefon olayı polis operasyonuna yol açtı
09.01.2024 - 08:30,  Güncelleme: 08:34
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Survivor All Star'ın son bölümünde benzeri görülememiş bir olay yaşandı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemesi ortalığı karıştırdı. Genç kadın, Seda'nın kaçırıldığını düşünüp polise haber verdi. Polis ekipleri Survivor yarışmacılarını 1 saat havaalanında bekletti.

BABASINA MESAJ YOLLAMAK İSTEMİŞ

Survivor'da ödül oyununun ardından yarışmacılara Kolombiya ödülü verildi. Seda Aktuğlu, Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptı. Havaalanındaki bir şahıstan telefon isteyen Seda Aktuğlu, babasına mesaj yollamaya çalıştı. Genç şahsın WiFi'si çalışmayınca not bırakan Seda Aktuğlu ortalığı karıştırdı. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdi.

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DOMİNİK'E DÖNDÜKLERİ AN OPERASYON DÜZENLENDİ

Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. İki ülke polisini birbirine katan bu durum sonunda Survivor yarışmacıları havaalanında 1 saat bekletildi.

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"AKLIN YERİNDEN GİTMESİ"

Acun Ilıcalı "İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi" açıklamasını yaptı. Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.

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Seda Aktuğlu, Acun Ilıcalı, Kolombiya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da Seda Aktuğlu'nun telefon olayı polis operasyonuna yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da Seda Aktuğlu'nun telefon olayı polis operasyonuna yol açtı - Son Dakika
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