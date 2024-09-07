Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika
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Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti

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Daha önce yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve sık sık yan yana fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, Hazal Erdoğan ve görümce Kübra Uzun dün hiç bir araya gelmedi. Kübra Uzun'un tahliyelerin ardından sadece kardeşi Alper'i paylaşması da dikkat çekti.

07.09.2024 11:06
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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin, Alper Kürşat ve Sezgin Polat dün görülen duruşmada tahliye oldu. Kararın ardından aile üyeleri cezaevlerine giderken Dilan Polat'ın eşinin ailesiyle bir araya gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

CEZAEVLERİNE AYRI AYRI GİTTİLER

Dilan Polat tahliye kararının ardından eşinin tutuklu bulunduğu cezaevine giderken yanında sadece kardeşleri ve avukatı vardı. Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan da cezaevine kayınvalidesi Şükran Polat ile gitti. Daha önce yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki elti Dilan ve Hazal'ın yan yana hiç görüntü vermemeleri dikkat çekti. Öte yandan Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun da Dilan Polat'la hiç bir araya gelmedi. Uzun'un akşam saatlerinde sadece kardeşi Alper'e kavuştuğu anı paylaşıp ağabeyiyle paylaşım yapmaması da görüldü. Dilan Polat ise kayınpederi ve Alper Kürşat'ın tahliyesinin ardından paylaşım yapmadı.

Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti

AVUKAT KRİZİ

Öte yandan Dilan Polat, Hazal Erdoğan ve Kübra Uzun duruşmalarda da yan yana gelmedi. Duruşmaların ardından Dilan Polat avukat olarak Sevinç Horoz ve Enes Çetinkaya'ya teşekkür ederken Hazal Erdoğan da Dilan Polat'ın daha önce dosyadan çekilmesini istediği Hüseyin Kaya'ya teşekkür etti.

POLATLAR CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti

Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bbayraktar: A handa başladık boş haberlere. Günlük 2/3 doz polat haberlerine hoş geldiniz. 88 1 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu: bunları gündemden düşürün artık 75 0 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Eee eniştesi amcası nasıllar onları da haber yapsanıza 50 0 Yanıtla
  • Yusuf Fofana: Ülkede sawhtekarlar haramiler katiller prim yapıyor saygın oluyor ya la 48 0 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ: şunları haber yapmayın artık sanki başka haber yok gibi 34 0 Yanıtla
  • Tahsin Derin: Haber bulamıyorsunuz bunlarla haber gündemini tamamlıyorsunuz. Açıkça söylüyorum Türkiye’de adalet var demesin kimse daha Türkiye de paran varsa adelet sende Türkiye adaleti gelsin Avrupa ülkelerden öğrensin adelet nasıl tecelli oluyor görsün 16 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Bu çok önemli haber Kaçırmayın 13 0 Yanıtla
  • Engin Kurban: Herkesin başını yaktı sosyal medyada 3-5 çapulcu arkadaşına hava atıcam diye bütün herkesi senelere bağlattı 11 0 Yanıtla

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