Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor

Sahnelere dönen Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, yılbaşında da yeni imajıyla sahneye çıktı. İstanbul'da konser veren Pekkan, pembe bir kostüm tercih ederken bir de sarı renkte peruk kullandı.

DAVETLİLERDEN TAM NOT ALDI

Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı. Geceye, "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren Süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ajda Pekkan bugün de 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan Pekkan, "Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun" notunu ekledi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Pekkan'ı görenler ise tanımakta güçlük çekti.

İşte Ajda Pekkan'ın son imajı...