Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum - Son Dakika
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Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum

04.04.2022 09:08
Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum

Ajda Pekkan, sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle hedef haline gelen Gülşen'e destek verdi ve "Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli." dedi. Ajda Pekkan ayrıca ünlü olduğu için İstanbul'u gönlünce gezemediğini, metroyu, metrobüsü ve Marmaray'ı çok merak ettiğini söyledi.

Sabah gazetesine konuşan süperstar Ajda Pekkan ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi; " İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu. Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR"

Pekkan, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldığı için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Pekkan, "Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor" dedi.

GÜLŞEN'E DESTEK VERDİ

Pekkan, "Bazı kadın sanatçılarımızın sahne kıyafetlerini çok eleştiren bir kesim oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum."

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Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum - Son Dakika


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