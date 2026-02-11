Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi - Son Dakika
Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi
11.02.2026 12:13
Aleyna Tilki\'den Güllü sürprizi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçen yıl hayatını kaybeden Güllü'nün "Oyuncak Gibi" şarkısını yeniden seslendirdi. Paylaştığı klip görüntüleri kısa sürede büyük merak uyandırdı.

Aleyna Tilki, Güllü'nün unutulmaz şarkısını kendi yorumuyla yeniden hayata geçirdi. Klipten sahne arkası görüntülerini paylaşan Tilki, "Hazır mısınız? Bence uzun zamandır hazırsınız. Klipten bir sahne arkası videosu paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Tilki'nin Oyuncak Gibi şarkısını yeniden yorumlaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim genç şarkıcıyı övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar Güllü'nün 2022 yılında Aleyna Tilki hakkında yaptığı sert sözleri hatırlattı. Güllü o dönemde, "Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak değil. Bana göre Aleyna Tilki balon, 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok." demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    Bazı yorumları neden kapatıyorsunuz? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
