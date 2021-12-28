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Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap - Son Dakika

Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap

28.12.2021 14:25

Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Haldun Demirhisar ile hakkında çıkan aşk haberlerine "Dediğiniz gibi bir durum yok, hepsini konuşacağız" cevabını veren Aleyna Tilki için "Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama" dedi. Karaca'nın bu sözlerine cevap veren anne Havva Öztel ise "Hiçbir şey söylemiyorum, o da bir anne" diye konuştu.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin adı peş peşe görüntülendiği Haldun Demirhisar ile aşk dedikodusuna karıştı. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Aleyna Tilki'ye Işın Karaca'dan tepki gecikmedi.

"AŞK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Önceki akşam objektiflere takılan Aleyna Tilki, "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna "Aşk haberleri doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" demişti.

"SEN KİMSEYİ EVLADININ CEHALETİ İLE SINAMA"

Tilki'nin açıklamasına sessiz kalamayan Işın Karaca ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki için 'Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama' diyen Işın Karaca'ya Havva Öztel'den cevap

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM, O DA ANNE"

Karaca'nın bu sözlerinden sonra Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in vereceği tepki de merak konusu oldu. Habertürk'e açıklama yapan Öztel, Işın Karaca için "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne, bunu dile getiriyorum" dedi.

Aleyna Tilki için 'Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama' diyen Işın Karaca'ya Havva Öztel'den cevap
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki için 'Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama' diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap - Son Dakika
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