Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı

17.03.2022 22:47
Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, gençlik pozunu paylaştı. Takipçileri ise, "hiç değişmemişsin, aynısın" sözleriyle övgü yağdırdı.

Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

İşte Öztel'in o paylaşımı:

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri 'hiç değişmemişsin' yorumları yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı - Son Dakika
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