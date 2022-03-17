Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı - Son Dakika

Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

İşte Öztel'in o paylaşımı: