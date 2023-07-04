Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok

Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok

04.07.2023 10:21

Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Amerika'ya yerleştiği sosyal medya hesabından kendisine talip olan bir takipçisinin mesajını paylaşarak 'Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok' ifadelerini kullandı. Öztel, daha önce de evlilik düşünmediğini belirtmişti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce Amerika'ya yerleşen Öztel, sosyal medya hesabından kendisine talip olan bir takipçisinin mesajını paylaşarak " "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞE KAPILARINI KAPATTI

Instagram hesabında sık sık paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Havva Öztel, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 32 yaşındaki bir takipçisinden gelen "32 yaşındayım, Almanya'dayım ve sana talibim" mesajını yayınlayarak "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok" dedi. Öztel, daha önce de yaptığı paylaşımlarda evlilik düşünmediğini belirtmişti.

Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok

KIZININ İZİNDEN GİTTİ

Kızlarının izinden giderek müzik kariyerine giriş yapan Havva Öztel, 6 ay önce "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını çıkarmıştı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, sık sık mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Havva Öztel'in bazı paylaşımları...

Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Son Dakika
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