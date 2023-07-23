Alişan, Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreniyle Andı - Son Dakika
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Alişan, Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreniyle Andı

23.07.2023 14:54

Alişan, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenledi. Duaların okunduğu törende Alişan, kardeşinin acısını tarif edemediğini ve bu zorlu süreci nasıl geçirdiğini anlattı. Eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ı anan bir paylaşım yaptı.

Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı.

Alişan, koronadan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında andı: Bu acının tarifi yok

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, şöyle konuştu: "İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam, çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım... Bu acının tarifi yok."

Alişan, koronadan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında andı: Bu acının tarifi yok

EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Şarkıcının eşi Buse Varol'un mezarlığa gelmemesi ise dikkat çekti. Buse Varol, Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Alişan, Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreniyle Andı - Son Dakika


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