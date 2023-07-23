Alişan, Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreniyle Andı

Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı.

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, şöyle konuştu: "İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam, çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım... Bu acının tarifi yok."

EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Şarkıcının eşi Buse Varol'un mezarlığa gelmemesi ise dikkat çekti. Buse Varol, Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.