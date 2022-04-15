Alkolün Dozunu Kaçırdı! Sokakta Olay Çıkardı - Son Dakika

Usta oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı görüntülendi. Alkolün dozunu kaçıran İşler, mekan çıkışında ayakta duramayacak haldeydi.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; görevliler Nejat İşler için sandalye getirdi. Daha sonra ünlü oyuncu içeri girdi.

KIZ ARKADAŞIYLA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞTI

Çıkışta ise ayakta durmakta güçlük çeken İşler kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalıştı.

YERE KAPAKLANDI

Kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler edip, el işareti yapan oyuncu, taksiden indikten sonra yere düşüp başını çarptı.

Nejat İşler daha sonra Şişhane'de kaldığı bir otele gitti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARDIMINA KOŞTU

Otele girmeyi bile başaramayan İşler'e otel görevlileri yardım etti. Taksiden indirilen ve otel girişinde yere düşen oyuncuyu görevli kaldırmaya çalıştı.

İşler, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına taksi içinden orta parmak işareti yaparak 'pes' dedirtti.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

50 yaşındaki Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 29 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya geldi. Feshane'de çalışan bir işçinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Beyoğlu Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) bir gün, bir tiyatro sahnesinde ücretsiz gösterimde olan 'Danton'un Ölümü' adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte 'Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu'nu kurdu.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakaladı.

2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıra dışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırdı ve bu rolü izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Duman grubunun 'Ah' parçasını coverladı. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları adlı albümünde yer aldı ve Hancı adlı şarkıyı seslendirmiştir.

Çukur dizisinin 3. sezonunda Çağatay Erdenet rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

NEJAT İŞLER'İN HASTALIĞI

Eylül 2013'te Beren Saat ile birlikte başrolünü oynadığı İntikam adlı diziden sedef hastalığı nedeniyle ayrılarak Bodrum Gümüşlük'teki evine giden İşler, tedavi olmak istemediği yönündeki açıklamalar için Facebook sayfasında şu açıklamayı yapmıştı:

"Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Milyon tane kazık yiyince, bedenin zarar görüyor. Çıplak geldim, çıplak gideceğim. Amacım zamanı satın almak. Mülk edinmek gibi bir derdim yok. Mülkiyet hırsızlık gibi bir şey. Sevmiyorum işte. Biz kuşak olarak böyleyiz. Bize sevmeyi, bir şeylere bağlanmayı öğretmediler. O tarafımız gelişmedi. Ben dünyanın bir parçasıyım. Şurayla ve bedenimle sınırlı değilim. Bir şeyler yanlış gidiyor, birileri acı çekiyor. Ben de çekiyorum aynı acıyı. Altıma son model bir araba çekip, güzel bir ev alınca mutlu mu olacağım yani? Hayır, olmam. Aramızda mutlu olanlar varsa zekalarından şüphe ederim, bir de gözlerinden. Çünkü iyi görmüyorlardır. Siz beni yenmediniz çünkü: ben sizinle daha oynamadım. Ben gidiyorum dediğimde 'gitme' diyen birini değil, 'Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin' diyen birini istiyorum."

17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 22 Ocak 2014 tarihinde tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden İstanbul'daki Acıbadem Maslak Hastanesi'ne nakledilmiştir.30 Ocak 2014 tarihinde doktorlar İşler'in konuşmaya başladığı bildirdi. 2014 yılı Nisan ayında Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden taburcu oldu.

NEJAT İŞLER ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Nejat İşler, 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır ve bekardır.

2015'te Muğla'nın Bodrum ilçesinin futbol takımı Gümüşlükspor'u satın alarak başkanlığa seçildi.

Nejat İşler 1.82 metre boyunda, 68 kilo ve balık burcudur.

NEJAT İŞLER FİLMLERİ

1998 - Eylül Fırtınası

2004 - Mustafa Hakkında Herşey

2004 - Anlat İstanbul

2005 - Çalıntı Gözler

2007 - Barda

2007 - Yumurta

2007 - Yaşamın Kıyısında

2009 - 11'e 10 Kala

2009 - Ejder Kapanı

2010 - Siyah Beyaz

2011 - Kaybedenler Kulübü

2011 - Çınar Ağacı

2012 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2014 - Kış Uykusu

2016 - İkimizin Yerine

2017 - İstanbul Kırmızısı

2017 - Martıların Efendisi

2018 - Kaybedenler Kulübü Yolda

NEJAT İŞLER DİZİLERİ

1994 - Guru

1994 - Şehnaz Tango

1999 - Deli Yürek

2001 - Nasıl Evde Kaldım

2001 - Dedem, Gofret ve Ben

2002 - Aşk ve Gurur

2002-2003 - Gülbeyaz

2003-2004 - Sultan Makamı

2004 - Çemberimde Gül Oya (konuk oyuncu)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2004 - Aliye

2005 - Beyaz Gelincik

2007-2008 - Bıçak Sırtı

2009 - Kapalıçarşı

2009 - Paröaklıklar Ardında

2010-2012/ 2019 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2012 - İntikam

2014 - Benim Adım Gökçe (Seslendirme)

2017 - Bodrum Masalı

2019 - Çukur

2020 - Saygı

NEJAT İŞLER ÖDÜLLERİ

2005 - 1. Beyaz İnci Ödülleri 'En İyi Erkek Oyuncu - Macera' (kazandı), 'En İyi Erkek Oyuncu - Dram' (aday)

2005 - 12. ÇASOD En İyi Oyuncu Ödülleri 'En İyi Erkek Oyuncu' (kazandı)

2004 - 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali 'En İyi Erkek Oyuncu'