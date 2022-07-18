Manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün 'tokat şakası' içeren videosu, ailelerini adeta şok etti.
Ebru Şancı'nın Alpaslan Öztürk'ün telefonunu karıştırması ile telefonu geri isteyen Öztürk, Ebru Şancı'ya tokat atmış gibi yaptı.
Eline vurarak tokat sesi çıkartan Öztürk, daha sonrasında ise aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı. Olay sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
Son Dakika › Magazin › Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika