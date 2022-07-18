Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi

18.07.2022 17:51

Eyüpsporlu futbolcu Alparslan Öztürk, manken eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yaptığı anlar gündem oldu. Öztürk'ün bu hareketini gören aile büyükleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün 'tokat şakası' içeren videosu, ailelerini adeta şok etti.

TOKAT ATMIŞ GİBİ YAPTI

Ebru Şancı'nın Alpaslan Öztürk'ün telefonunu karıştırması ile telefonu geri isteyen Öztürk, Ebru Şancı'ya tokat atmış gibi yaptı.

GÜLMEYE BAŞLADILAR

Eline vurarak tokat sesi çıkartan Öztürk, daha sonrasında ise aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı. Olay sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

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Alparslan Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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