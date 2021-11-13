İşte Arif HÜR'ün dikkat çeken o yazısı:

"Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 25 Ocak 2021'de büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geldikten kısa süre sonra sakatlanan ve uzun süre sahalarda uzak kalan Mesut Özil, bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Sezon başından bu yana Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen Özil, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini sert bir şekilde eleştirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Ali Koç, yıldız futbolcu hakkında 'Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor.' dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Ali Koç'un bu sözleri sonrası Mesut Özil'in büyük üzüntü, şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığı bilgisi kulağıma geldi.

Özil'in cuma mesajında, "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın" ifadelerine yer vermesi de bunu kanıtlar nitelikte oldu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ OLDU

Yaşanan gelişmeler sonrası Amine Gülşe'nin, eşi Mesut Özil'e 'Fenerbahçe ile 2.5 yıllık kontratın daha var. Ama burada mutlu ve huzurlu değilsen oynayabileceğin bir takıma gidebilirsin. Senin alacağın her türlü karara saygım var. Nereye gidersen oraya gelirim. Senin arkandayım' dediği öne sürüldü.

Mesut Özil'in biraz daha sabredeceğini, düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulamadığı takdirde ise çeşitli adımlar atacağını düşünüyorum.

2024 YILINA KADAR FENERBAHÇE'DE KALMASI MUCİZE

Velhasıl kelam; Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Mesut Özil'in bu süreyi tamamlayabilmesi mucize gibi gözüküyor.

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını sükut-u hayale uğratan Özil'in devre arasında ya da en geç sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünüyorum. Bu bir duyum değil sadece öngörü.

33 yaşındaki Özil'in Türkiye sonrası yeni durağı; Amerika, Suudi Arabistan ya da Katar olur. Benden söylemesi..."