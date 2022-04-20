Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika
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Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!

20.04.2022 13:32
Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil cephesinden sürpriz bir haber geldi. Amine Gülşe ikinci kez hamile mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe'da kadro dışı olan ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe muhteşem bir törenle 2019 yılında dünyaevine girdi.

2020 YILINDA EDA'YI KUCAKLARINA ALDILAR

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden modellik ve oyunculuk yapan Amine Gülşe ile dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2020 yılında kızları Eda'yı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

3 AYLIK HAMİLE

Posta'nın haberine göre; Çiftten sürpriz bir haber var. Bir süredir hem ekranlardan hem de podyumlardan uzak olan Amine Gülşe ikinci çocuklarına 3 aylık hamile.

Konu hakkında Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden herhangi bir açıklama gelmedi.

"SETLERE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenmişti. Gülşe, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Şu an ev dekorasyonuyla ilgili bir projem var. Senaryosu iyi olan bir iş olursa setlere dönmeyi düşünürüm. Ama şimdilik düşünmüyorum" yanıtını vermişti.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993'te Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.

AMİNE GÜLŞE EŞİ KİM?

Amine Gülşe ile Mesut Özil 6 Haziran 2019'da dünya evine girdiler. İkilinin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Gülşe, Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.

Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!
Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!
Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika


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